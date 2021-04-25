Динамо К — Ингулец: смотреть онлайн трансляцию 25.04.2021

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Украины по футболу.

Последний матч между собой: «Ингулец» — «Динамо К» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Динамо К»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо К» — «Ингулец» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.64.

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Матч между командами «Динамо К» и «Ингулец» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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