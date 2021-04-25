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    Аталанта — Болонья: смотреть онлайн трансляцию 25.04.2021

    Аталанта — Болонья: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Серия A Аталанта Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 начнётся прямая трансляция матча «Аталанта» — «Болонья» в итальянской Серии А.

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    Последний матч между собой: «Болонья» — «Аталанта» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Болонья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77.

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