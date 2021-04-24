ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаПримера. «Реал» сыграет с «Бетисом», «Барселона» в гостях у «Вильярреала»
  • 16:40
    • «Крылья» сыграли вничью с «Шинником», «Оренбург» победил «Нижний Новгород»
  • 16:25
    • «Ливерпуль» не удержал победный счет в матче с «Ньюкаслом»
  • 15:53
    • «Урал» и «Ахмат» победителя не определили
  • 07:15
    • Гиггза отстранили от работы со сборной Уэльса
    Все новости спорта

    Реал Мадрид — Бетис: смотреть онлайн трансляцию 24.04.2021

    Реал Мадрид — Бетис: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Реал Мадрид» — «Бетис» в Ла Лиге.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Бетис» — «Реал Мадрид» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Реал Мадрид»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Бетис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Бетис».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Реал Мадрид» и «Бетис» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов подарит еще одна встреча в Балашихе?
  • «Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Оформит ли «Бавария» чемпионство?
  • «Майнц» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Зенит» не позволит «Ротору» выбраться из зоны вылета
  • «Зенит» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Зенит — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Реал — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тамбов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры