ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаПримера. «Реал» сыграет с «Бетисом», «Барселона» в гостях у «Вильярреала»
  • 16:40
    • «Крылья» сыграли вничью с «Шинником», «Оренбург» победил «Нижний Новгород»
  • 16:25
    • «Ливерпуль» не удержал победный счет в матче с «Ньюкаслом»
  • 15:53
    • «Урал» и «Ахмат» победителя не определили
  • 07:15
    • Гиггза отстранили от работы со сборной Уэльса
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» не удержал победный счет в матче с «Ньюкаслом»

    «Ливерпуль» — «Ньюкасл»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Ньюкасл Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

    Мохамед Салах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах

    Встреча, которая прошла на «Энфилде», завершилась со счетом 1:1.

    «Красные» вышли вперед уже на 3-й минуте. Садио Мане выполнил навес, мяч задел голову соперника и прилетел к Мохамеду Салаху, который укрыл его корпусом, технично развернулся и с нескольких метров вколотил в угол ворот.

    «Сороки» отыгрались в компенсированное время второго тайма. После заброса от центра поля Дуайт Гейл головой скинул мяч на одиннадцать метров Джозефу Уиллоку, тот пробил в нижний угол, а Алиссон выручить не сумел.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Ньюкасл 1:1
    Голы: 1:0 Мохамед Салах (4'), 1:1 Джозеф Уиллок (90') Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Озан Кабак, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Тьяго Алькантара (Кёртис Джонс, 77'), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах, Диогу Жота (Джеймс Милнер, 58') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Киран Кларк (Джозеф Уиллок, 65'), Пол Дамметт, Федерико Фернандес, Джонджо Шелви, Мэтт Ритчи, Jacob Murphy, Мигель Альмирон (Дуайт Гейл, 85'), Шон Лонгстафф, Жоэлинтон (Каллум Уилсон, 61'), Аллан Сент-Максимен Предупреждения: Озан Кабак (9'), Федерико Фернандес (16'), Фабиньо (89')

    В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает шестое место (54 очков), а «Ньюкасл» — 15-е (36 очков).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов подарит еще одна встреча в Балашихе?
  • «Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Оформит ли «Бавария» чемпионство?
  • «Майнц» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Зенит» не позволит «Ротору» выбраться из зоны вылета
  • «Зенит» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Зенит — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Реал — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тамбов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры