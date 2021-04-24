«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Энфилде», завершилась со счетом 1:1.

«Красные» вышли вперед уже на 3-й минуте. Садио Мане выполнил навес, мяч задел голову соперника и прилетел к Мохамеду Салаху, который укрыл его корпусом, технично развернулся и с нескольких метров вколотил в угол ворот.

«Сороки» отыгрались в компенсированное время второго тайма. После заброса от центра поля Дуайт Гейл головой скинул мяч на одиннадцать метров Джозефу Уиллоку, тот пробил в нижний угол, а Алиссон выручить не сумел.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Ньюкасл 1:1 Голы: 1:0 Мохамед Салах (4'), 1:1 Джозеф Уиллок (90') Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Озан Кабак, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Тьяго Алькантара (Кёртис Джонс, 77'), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах, Диогу Жота (Джеймс Милнер, 58') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Киран Кларк (Джозеф Уиллок, 65'), Пол Дамметт, Федерико Фернандес, Джонджо Шелви, Мэтт Ритчи, Jacob Murphy, Мигель Альмирон (Дуайт Гейл, 85'), Шон Лонгстафф, Жоэлинтон (Каллум Уилсон, 61'), Аллан Сент-Максимен Предупреждения: Озан Кабак (9'), Федерико Фернандес (16'), Фабиньо (89')

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает шестое место (54 очков), а «Ньюкасл» — 15-е (36 очков).