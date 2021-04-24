«Динамо» — «Химки»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 27 тура чемпионата России.

«Динамо»: Шунин — Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела — Фомин, Захарян, Шиманьски, Грулев — Игбун, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Кутицкий, Каборе, Лесовой, Липовой, Москвичев, Школик, Моро, Комличенко.

«Химки»: Лантратов — Идову, Тихий, Дагерстол, Филин — Кухарчук, Могилевец, Трошечкин, Мирзов, Боженов — Себаи.

Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Логашов, Тихонов, Камышев, Корян, Конате, Алиев, Глушенков.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 1.55, на успех «Химок» — 7.70, на ничью — 4.60. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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