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    «Динамо» и «Химки» огласили составы

    «Динамо» — «Химки»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Химок» на матч 27 тура чемпионата России.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Динамо»: Шунин — Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела — Фомин, Захарян, Шиманьски, Грулев — Игбун, Тюкавин.

    Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Кутицкий, Каборе, Лесовой, Липовой, Москвичев, Школик, Моро, Комличенко.

    «Химки»: Лантратов — Идову, Тихий, Дагерстол, Филин — Кухарчук, Могилевец, Трошечкин, Мирзов, Боженов — Себаи.

    Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Логашов, Тихонов, Камышев, Корян, Конате, Алиев, Глушенков.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 1.55, на успех «Химок» — 7.70, на ничью — 4.60. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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