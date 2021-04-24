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    «Химки» вырвали гостевую победу у «Динамо»

    «Динамо» — «Химки»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Московское «Динамо» потерпело домашнее поражение от подмосковных «Химок» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

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    Счет был открыт лишь в компенсировапнное время. Могилевец исполнил скрытый пас низом в центр штрафной бело-голубых, где Глушенков первым касанием мяч обработал, а вторым пробил точно в угол ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Химки 0:1
    Гол: 0:1 Максим Глушенков (90') Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Сергей Паршивлюк (Дмитрий Скопинцев, 75'), Роман Нойштедтер, Иван Ордец, Сильвестр Игбун (Даниил Лесовой, 57'), Вячеслав Грулёв (Николай Комличенко, 75'), Arsen Zakharyan, Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин, Konstantin Tyukavin Химки: Илья Лантратов, Filip Dagerstaal, Дмитрий Тихий, Oleksandr Filin, Брайан Идову, Александр Трошечкин, Павел Могилевец, Кирилл Боженов, Резиуан Мирзов, Senin Sebai (Мохамед Конате, 58'), Илья Кухарчук (Максим Глушенков, 63') Предупреждения: Senin Sebai (45'), Filip Dagerstaal (51'), Oleksandr Filin (74')

    Бело-голубые поднялись на шестой строчке в таблице чемпионата России, набрав 46 очков. «Химки» же расположились на восьмом месте — 41 балл.

    В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Рубином» (1 мая), а подмосковный клуб примет дома «Урал» (2 мая).

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