Руководство «Локомотива» провело встречу с Николичем

Председатель совета директоров «Локомотива»и главный тренер командыпровели встречу, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, в ходе разговора руководитель клуба дал понять тренеру, что хочет продолжить с ним дальнейшее сотрудничество

В то же время Плутник не смог гарантировать Николичу, что клуб сможет сохранить всех ведущих игроков команды.

Ожидается, что Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин должны определиться со своим будущим в течение ближайших двух недель.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков в 26 турах. Также «железнодорожники» вышли в финал Кубка России, где сыграют с «Крыльями Советов».