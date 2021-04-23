Руководство «Локомотива» провело встречу с Николичем

Марко Николич Фото: globallookpress.com
По информации издания, в ходе разговора руководитель клуба дал понять тренеру, что хочет продолжить с ним дальнейшее сотрудничество
В то же время Плутник не смог гарантировать Николичу, что клуб сможет сохранить всех ведущих игроков команды.
Ожидается, что Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин должны определиться со своим будущим в течение ближайших двух недель.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков в 26 турах. Также «железнодорожники» вышли в финал Кубка России, где сыграют с «Крыльями Советов».