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    Ибрагимович прокомментировал продление контракта с «Миланом»

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    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о продлении соглашения с клубом.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    «Я безумно счастлив, так как ждал этого дня. Я остаюсь еще на год — это самое главное. Я неоднократно говорил, что в "Милане" чувствую себя как дома. Я остался бы здесь до конца жизни, если бы мог», — цитирует Ибрагимовича пресс-служба «россонери».

    Новый контракт 39-летнего шведа с клубом рассчитан до лета 2022 года. По информации итальянских СМИ, зарплата Ибрагимовича составит семь миллионов евро за сезон.

  • Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»
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    • В составе «Милана» Ибрагимович провел в общей сложности 130 матчей, в которых забил 84 гола и сделал 32 голевые передачи.

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