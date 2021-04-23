Ибрагимович прокомментировал продление контракта с «Миланом»

Нападающийвысказался о продлении соглашения с клубом.

«Я безумно счастлив, так как ждал этого дня. Я остаюсь еще на год — это самое главное. Я неоднократно говорил, что в "Милане" чувствую себя как дома. Я остался бы здесь до конца жизни, если бы мог», — цитирует Ибрагимовича пресс-служба «россонери».

Новый контракт 39-летнего шведа с клубом рассчитан до лета 2022 года. По информации итальянских СМИ, зарплата Ибрагимовича составит семь миллионов евро за сезон.

В составе «Милана» Ибрагимович провел в общей сложности 130 матчей, в которых забил 84 гола и сделал 32 голевые передачи.