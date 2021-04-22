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    Спаллетти может вернуться в Россию

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    Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может вернуться в чемпионат России.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    Как сообщает Sportal.it, на Спаллетти несколько раз выходили представители московского «Спартака», который до сих пор не определился с заменой для Доменико Тедеско.

    При этом отмечается, что главным претендентом на 62-летнего специалиста остается «Наполи». Но в этом вопросе многое будет зависеть от того, сумеет ли неаполитанский клуб попасть в Лигу чемпионов.

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    • Ранее сообщалось, что Спаллетти уже согласовал условия контракта с «Наполи».

    Напомним, Тедеско покинет пост главного тренера «Спартака» по окончании текущего сезона.

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