Спаллетти может вернуться в Россию

Бывший главный тренер «Зенита»может вернуться в чемпионат России.

Как сообщает Sportal.it, на Спаллетти несколько раз выходили представители московского «Спартака», который до сих пор не определился с заменой для Доменико Тедеско.

При этом отмечается, что главным претендентом на 62-летнего специалиста остается «Наполи». Но в этом вопросе многое будет зависеть от того, сумеет ли неаполитанский клуб попасть в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Спаллетти уже согласовал условия контракта с «Наполи».

Напомним, Тедеско покинет пост главного тренера «Спартака» по окончании текущего сезона.