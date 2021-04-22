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    Соболев: Я не падаю просто так. Сейчас стараюсь больше стоять на ногах

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как реагирует на критику в свой адрес за падения во время матчей.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Я прислушался и стал жестче стоять на ногах.

    Все говорят, что я падаю. Падает любой футболист. Просто когда падает высокий игрок, это бросается в глаза. Я же не падаю просто так: сейчас есть ВАР, он все отслеживает. Просто так никто ничего не свистнет.

    Бывают моменты, когда толкают в спину или бьют человека по ноге. На видеотрансляции смотришь и думаешь: ничего нет, ударили, но несильно. А вживую это больно. Но повторю, сейчас стараюсь больше стоять на ногах.

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    • Знаю, как меня называют за это. Дельфин, да. Вообще не обращаю внимания. Пусть называют как хотят», — приводит слова Соболева Sport24.

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