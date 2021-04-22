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    Реал Сосьедад — Сельта прямая трансляция 22.04.2021, смотреть онлайн

    Реал Сосьедад — Сельта: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Реал Сосьедад Сельта Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Реал Сосьедад» — «Сельта» в испанской Примере.

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    Последний матч между собой: «Сельта» — «Реал Сосьедад» 1:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Сосьедад»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Сельта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Сельта».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Реал Сосьедад» и «Сельта» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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