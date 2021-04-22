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    Губерниев: Тедеско переоценен. Слава богу, ему платят не из бюджета РФ

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    Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о зарплате главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    Ранее появилась информация, что Тедеско получит за этот сезон 275,8 млн рублей (около 3,4 млн евро).

    «Вы думали, что он будет получать меньше? То, что у футболистов больше зарплаты, не знает только ленивый.

    Я рад, что Тедеско выбил такие деньги. Он специалист неплохой, наверное. Если тренеру заплатили такие деньги, значит он хорошо ориентируется в рынке.

    Слава богу, что эти деньги платят не из бюджета Российской Федерации. Если "Лукойл" хочет платить Тедеско такие деньги — пусть платит. "Спартак" — частная команда, это их дело.

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    • Понятно, что Тедеско переоценен. У него хороший агент, и он сам — прекрасный переговорщик. Рад за них», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

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