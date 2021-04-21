«МЮ» объявил, что Вудворд покинет клуб в конце 2021 года

официально объявил, чтопокинет пост вице-президента клуба в конце 2021 года.

Англичанин на разных должностях работал в «Юнайтед» с момента покупки клуба семейством Глейзеров в 2005 году. Вице-президентом он стал в 2012-м.

«Я невероятно горжусь тем, что служил на благо "МЮ", для меня было честью работать в величайшем футбольном клубе мира на протяжении последних 16 лет.

Клуб уверенно смотрит в будущее, и мне будет сложно уходить в конце этого года. Я буду ценить моменты, проведенные на "Олд Траффорд" в тот период, когда мы выиграли Лигу Европы, Кубок Англии, Кубок лиги. Я горжусь возрождением клубной культуры и возвращению к нашему стилю.

Мы вложили в состав свыше миллиарда фунтов за время моей работы, и я особенно восторгаюсь прогрессом в развитии футболистов, достигнутым при Оле-Гуннаре Сульшере и его штабе за последние два года.

Уверен, что в результате всех изменений игроки этого великого клуба скоро снова будут поднимать трофеи над головой. Мы заслужили это.

Я искренне хотел, чтобы мы завоевали титул чемпионов Англии, и я уверен, что основа для этого заложена», — заявил Вудворд клубной пресс-службе.