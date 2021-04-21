Леванте — Севилья: смотреть онлайн трансляцию 21.04.2021

В 20:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Испании по футболу.

Последний матч между собой: «Севилья» — «Леванте» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Севилья»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Леванте» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.74.

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Матч между командами «Леванте» и «Севилья» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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