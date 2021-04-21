Карпов: При Оличе в игре ЦСКА стало больше контроля мяча

Защитник ЦСКАрассказал, как меняется игра команды после отставкии назначения на пост главного тренера

«Об отставке Гончаренко узнал, как и вся команда: когда уехали сборники. Расстроился, потому что именно Михалыч пригласил меня в основную команду, у нас были хорошие отношения. Но в последнее время мы попали в яму, из которой надо было выбираться. И руководство приняло такое решение.

Команде не хватало эмоций. Не могли обыграть тех, кого должны были.

Что изменилось с приходом Олича? Не мне рассказывать, вы сами все это видите. Две волевые победы [над "Тамбовом" и "Арсеналом"] — это проявление характера. Про глобальные изменения сказать сложно, но у каждого тренера своя тактика, что-то точно поменяется, а пока отметил бы больший контроль мяча.

С Оличем разговариваем на русском: тренер лично подходит к большинству игроков, обсуждает их моменты, подсказывает», — приводит слова Карпова «Чемпионат».