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    Карпов: При Оличе в игре ЦСКА стало больше контроля мяча

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    Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал, как меняется игра команды после отставки Виктора Гончаренко и назначения на пост главного тренера Ивицы Олича.

    Вадим Карпов
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    Вадим Карпов

    «Об отставке Гончаренко узнал, как и вся команда: когда уехали сборники. Расстроился, потому что именно Михалыч пригласил меня в основную команду, у нас были хорошие отношения. Но в последнее время мы попали в яму, из которой надо было выбираться. И руководство приняло такое решение.

    Команде не хватало эмоций. Не могли обыграть тех, кого должны были.

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    • Что изменилось с приходом Олича? Не мне рассказывать, вы сами все это видите. Две волевые победы [над "Тамбовом" и "Арсеналом"] — это проявление характера. Про глобальные изменения сказать сложно, но у каждого тренера своя тактика, что-то точно поменяется, а пока отметил бы больший контроль мяча.

    С Оличем разговариваем на русском: тренер лично подходит к большинству игроков, обсуждает их моменты, подсказывает», — приводит слова Карпова «Чемпионат».

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