Ювентус — Парма прямая трансляция 21.04.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Парма» — «Ювентус» 0:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Ювентус»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Парма» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17.

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