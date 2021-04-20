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    Президент «Ростова» не хочет видеть Вилкова в чемпионате России

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    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поддержал главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца в связи с отстранением арбитра Михаила Вилкова.

    Арташес Арутюнянц
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    Арташес Арутюнянц

    «Изначально мы поддерживали и надеялись, что в судейском вопросе будет прогресс. Мы видим реальные поступки и желание навести порядок. Руководство РФС — президент Дюков Александр Валерьевич и глава судейского комитета Хачатурянц Ашот Рафаилович — проводят сложную реформу, которая необходима для всего российского футбола.

    Дело даже не в матче "Локомотив" — "Ростов", давайте говорить о футболе и судействе в целом, в масштабах всей нашей страны. Такие судьи, как Вилков, не должны работать в нашем чемпионате, потому что именно они тормозят его развитие, понижают привлекательность и порочат честь российского футбола.

  • Вилков отстранен от работы на любых футбольных матчах
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    • Мы все выступаем за честное судейство и считаем, что победы надо добывать по спортивному принципу. Я уверен, что российский футбол должен сделать шаг вперед, получить необходимый импульс к развитию.

    Мы должны прогрессировать и выйти на качественно другой уровень. Для этого нужны кардинальные меры и принципиальные решения. Сегодня мы видим, что необходимая работа ведется, и мы полностью это поддерживаем», — цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.

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