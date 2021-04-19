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    Карасев рассудит «Локомотив» и ЦСКА в полуфинале Кубка России

    Футбол Кубок России Футбол России Локомотив ЦСКА Ахмат Крылья Советов
    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/2 финала Кубка России, информирует официальный сайт РПЛ.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    Встречу между «Локомотивом» и ЦСКА доверили Сергею Карасеву, которому будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный судья — Евгений Турбин. За систему VAR будут отвечать Артем Любимов и его ассистент Тихон Калугин.

    Другую полуфинальную встречу между «Ахматом» и «Крыльями Советов» обслужит бригада Владимира Москалева. Его помощниками будут Валерий Данченко и Алексей Воронцов, резервный судья — Николай Волошин. На VAR будут работать Алексей Сухой и Валентин Мурашов.

    Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 21 апреля.

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