Карасев рассудит «Локомотив» и ЦСКА в полуфинале Кубка России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/2 финала Кубка России, информирует официальный сайт РПЛ.

Встречу между «Локомотивом» и ЦСКА доверили Сергею Карасеву, которому будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный судья — Евгений Турбин. За систему VAR будут отвечать Артем Любимов и его ассистент Тихон Калугин.

Другую полуфинальную встречу между «Ахматом» и «Крыльями Советов» обслужит бригада Владимира Москалева. Его помощниками будут Валерий Данченко и Алексей Воронцов, резервный судья — Николай Волошин. На VAR будут работать Алексей Сухой и Валентин Мурашов.

Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 21 апреля.