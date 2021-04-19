Карасев рассудит «Локомотив» и ЦСКА в полуфинале Кубка России

Сергей Карасев Фото: globallookpress.com
Встречу между «Локомотивом» и ЦСКА доверили Сергею Карасеву, которому будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный судья — Евгений Турбин. За систему VAR будут отвечать Артем Любимов и его ассистент Тихон Калугин.
Другую полуфинальную встречу между «Ахматом» и «Крыльями Советов» обслужит бригада Владимира Москалева. Его помощниками будут Валерий Данченко и Алексей Воронцов, резервный судья — Николай Волошин. На VAR будут работать Алексей Сухой и Валентин Мурашов.
Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 21 апреля.