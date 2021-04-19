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    Лидс — Ливерпуль: смотреть онлайн трансляцию 19.04.2021

    Лидс — Ливерпуль: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

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    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Лидс» — «Ливерпуль» в АПЛ.

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    Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Лидс» 4:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лидс» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 1.72.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Ливерпуль».

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