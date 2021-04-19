У Фернандеса выявлена мышечная травма бедра

Пресс-служба московскогорассказала о состоянии травмированных футболистов.

«Марио Фернандес, получивший повреждение накануне матча с "Сочи", и Вадим Карпов, травмировавшийся в первом тайме, прошли сегодня обследования в Москве.

У обоих выявлена мышечная травма бедра. Сроки возвращения футболистов в общую группу будут определены позднее», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Фернандес провел в текущем чемпионате России 21 матч, в которых отметился одной голевой передачей. В активе Карпова десять игр.

25 апреля состоится дерби «Спартак» — ЦСКА.