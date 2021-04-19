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    У Фернандеса выявлена мышечная травма бедра

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    Пресс-служба московского ЦСКА рассказала о состоянии травмированных футболистов.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «Марио Фернандес, получивший повреждение накануне матча с "Сочи", и Вадим Карпов, травмировавшийся в первом тайме, прошли сегодня обследования в Москве.

    У обоих выявлена мышечная травма бедра. Сроки возвращения футболистов в общую группу будут определены позднее», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

    Фернандес провел в текущем чемпионате России 21 матч, в которых отметился одной голевой передачей. В активе Карпова десять игр.

    25 апреля состоится дерби «Спартак» — ЦСКА.

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