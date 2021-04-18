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    Лестер — Саутгемптон прямая трансляция 18.04.2021, смотреть онлайн

    Лестер — Саутгемптон: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Лестер Сити Саутгемптон
    В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Лестер» — «Саутгемптон» в кубке Англии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Лестер» — «Саутгемптон» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лестер» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 1.80.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Саутгемптон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лестер — Саутгемптон.

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