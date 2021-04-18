Берг рассказал о причинах вернуться в «Гетеборг»

Нападающий «Краснодара»заявил, что решил перейти в шведский «Гетеборг» по соображениям семейного характера.

Контракт шведского футболиста с «быками» истекает в конце нынешнего сезона.

«Конечно, решение было непростым, мы много обсуждали это с семьей. Но мне уже 35, дети растут, им нужна школа и постоянные друзья. Пора жить нормальной жизнью, а не мотаться по свету, как это заведено у профессиональных футболистов.

В "Краснодаре" чувствую себя здорово, но по семейным соображениям принял такое решение. Еще в начале карьеры я думал о том, что завершить ее хочу в своем первом клубе. Это красивый финиш, о котором мечтают многие. Думаю, сейчас правильное время.

Мы решили, что заранее объявим о моем переходе в "Гетеборг", чтобы сразу убрать все вопросы, расставить точки над i. Теперь ничто не отвлекает меня от игры за "Краснодар", я сконцентрирован на футболе.

Все, о чем сейчас думаю — это о том, как помочь команде в последних матчах сезона. Я очень признателен "Краснодару": ко мне всегда относились уважительно, мы многого достигли вместе, пробились в групповой этап Лиги чемпионов. И я хочу в ответ отдать максимум», — приводит слова Берга официальный сайт «Краснодара».