ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар Азмун и Андрей МостовойИнъекция адреналина разбудила «Зенит». Питерцы спаслись в Краснодаре
  • 12:21
    • Вилков может завершить карьеру после матча «Локомотив» — «Ростов»
  • 11:54
    • Полузащитник «МанСити» рискует пропустить матч с «Пари Сен-Жермен»
  • 11:38
    • Месси стал вторым в списке самых титулованных игроков в истории
  • 09:18
    • «Голден Стэйт» уступил «Бостону», несмотря на 47 очков Карри, «Мемфис» выиграл у «Милуоки»
  • 08:24
    • Карпин может вернуться в «Спартак»
    Все новости спорта

    Атлетико — Эйбар прямая трансляция 18.04.2021, смотреть онлайн

    Атлетико — Эйбар: онлайн-трансляция матча начнется в 17:15

    Футбол Примера (Ла Лига) Атлетико Эйбар Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 17:15 начнётся прямая трансляция матча «Атлетико» — «Эйбар» в Ла Лиге.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Эйбар» — «Атлетико» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Атлетико»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетико» — «Эйбар». Коэффициент ставки — 1.74.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Эйбар».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Атлетико» и «Эйбар» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» и «Ювентус» порадуют результативностью
  • «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Позволит ли ПСЖ обойти себя «Монако»?
  • ПСЖ — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Чего ждать от первой игры финала Кубка Гагарина?
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.89
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Интер Майами — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры