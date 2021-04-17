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    Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед: смотреть онлайн трансляцию 17.04.2021

    Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 04:30

    Футбол MLS
    В 04:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Сиэтл Саундерс» — «Миннесота Юнайтед» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Миннесота Юнайтед» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед.

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