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    Николич: Надо выигрывать ещё

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий по поводу разгромной победы над «Ростовом» со счетом 4:1.

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    «Поздравляю команду с девятой победой, но надо выигрывать ещё. Также поздравляю болельщиков, была прекрасная атмосфера. У нас сегодня не было Мухина, Гильерме, Живоглядова и Баринова, но мы смогли взять три очка. Идём дальше.

    Буду ли я возвращать отсутствующих игроков в состав? Я публично об этом говорить не буду. Следующий матч у нас против отличной команды — ЦСКА. Мы выиграли у них три игры подряд, поэтому нас ждёт трудная игра. "Локомотив" должен собрать все силы и сконцентрироваться на дерби.

    Мы начали очень жёстко: забили два быстрых гола, но после 15-й минуты расслабились. В такие моменты было очень опасно, надо быть сконцентрированным», — цитирует Николича «Чемпионат».

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