Николич: Надо выигрывать ещё

Главный тренер «Локомотива»дал комментарий по поводу разгромной победы над «Ростовом» со счетом 4:1.

«Поздравляю команду с девятой победой, но надо выигрывать ещё. Также поздравляю болельщиков, была прекрасная атмосфера. У нас сегодня не было Мухина, Гильерме, Живоглядова и Баринова, но мы смогли взять три очка. Идём дальше.

Буду ли я возвращать отсутствующих игроков в состав? Я публично об этом говорить не буду. Следующий матч у нас против отличной команды — ЦСКА. Мы выиграли у них три игры подряд, поэтому нас ждёт трудная игра. "Локомотив" должен собрать все силы и сконцентрироваться на дерби.

Мы начали очень жёстко: забили два быстрых гола, но после 15-й минуты расслабились. В такие моменты было очень опасно, надо быть сконцентрированным», — цитирует Николича «Чемпионат».