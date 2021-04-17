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    Карпин: До удаления всё получалось

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что команде не хватает качества игры. «Сельмаши» проиграли «Локомотиву» со счетом 4:1.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Нам не хватает качества игры. Первый пропущенный гол было невозможно предугадать. Это был несчастный случай. Дай ещё 50 раз мяч Песьякову, он его не потеряет. Нужно эти ошибки свести к нулю.

    После удаления уже не было разницы как проигрывать 1:2 или 1:3. У "Локомотива" хорошие футболисты, которые просто так мяч не отдадут. До удаления всё, в принципе, получалось: с точки зрения прессинга, отбора и атаки. Где-то не хватило качества, чтобы превратить моменты в голы. Такие подарки в начале матча "Локомотиву" делать нельзя.

    Мыслей касательно места в турнирной таблице нет. Ни шестое, ни десятое место никому ничего не даёт. Причём не только нам», — цитирует рулевого «Ростова» «Чемпионат».

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