Карпин: До удаления всё получалось

Главный тренер «Ростова»считает, что команде не хватает качества игры. «Сельмаши» проиграли «Локомотиву» со счетом 4:1.

«Нам не хватает качества игры. Первый пропущенный гол было невозможно предугадать. Это был несчастный случай. Дай ещё 50 раз мяч Песьякову, он его не потеряет. Нужно эти ошибки свести к нулю.

После удаления уже не было разницы как проигрывать 1:2 или 1:3. У "Локомотива" хорошие футболисты, которые просто так мяч не отдадут. До удаления всё, в принципе, получалось: с точки зрения прессинга, отбора и атаки. Где-то не хватило качества, чтобы превратить моменты в голы. Такие подарки в начале матча "Локомотиву" делать нельзя.

Мыслей касательно места в турнирной таблице нет. Ни шестое, ни десятое место никому ничего не даёт. Причём не только нам», — цитирует рулевого «Ростова» «Чемпионат».