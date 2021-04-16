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    Лилль — Монпелье: смотреть онлайн трансляцию 16.04.2021

    Лилль — Монпелье: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Лига 1 Лилль Монпелье Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Лилль» — «Монпелье» во французской Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Монпелье» — «Лилль» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лилль» — «Монпелье». Коэффициент ставки — 1.85.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лилль — Монпелье.

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