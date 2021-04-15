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    Ташуев: Возможно, Березуцкому комфортнее работать с Гончаренко

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    Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев прокомментировал уход Василия Березуцкого из тренерского штаба ЦСКА.

    Василий Березуцкий
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    Василий Березуцкий

    В среду Березуцкий был назначен помощником главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко.

    «Неизвестно, как ведет себя Олич по отношению к бывшим помощникам Гончаренко, у Ивицы могут быть свои ассистенты. Возможно, Гончаренко попросил Василия Березуцкого помочь, так как ему нужны рабочие руки в новом клубе. Возможно, Березуцкому комфортнее работать с Гончаренко. Мне кажется, здесь симбиоз и того, и другого.

    В большом клубе Василию Березуцкому начинать самостоятельную карьеру пока рано. Он работал помощником только в ЦСКА и у Слуцкого в "Витессе".

    Что касается Олича, то он пришел не на пустое место, а в сложившийся коллектив. В ЦСКА заложена база предыдущими тренерами, в том числе Гончаренко, который собрал молодую команду и пестовал ее», — приводит слова Ташуева Eurofootball.

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