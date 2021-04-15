Ташуев: Возможно, Березуцкому комфортнее работать с Гончаренко

Главный тренер «Чайки»прокомментировал уходиз тренерского штаба ЦСКА.

В среду Березуцкий был назначен помощником главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко.

«Неизвестно, как ведет себя Олич по отношению к бывшим помощникам Гончаренко, у Ивицы могут быть свои ассистенты. Возможно, Гончаренко попросил Василия Березуцкого помочь, так как ему нужны рабочие руки в новом клубе. Возможно, Березуцкому комфортнее работать с Гончаренко. Мне кажется, здесь симбиоз и того, и другого.

В большом клубе Василию Березуцкому начинать самостоятельную карьеру пока рано. Он работал помощником только в ЦСКА и у Слуцкого в "Витессе".

Что касается Олича, то он пришел не на пустое место, а в сложившийся коллектив. В ЦСКА заложена база предыдущими тренерами, в том числе Гончаренко, который собрал молодую команду и пестовал ее», — приводит слова Ташуева Eurofootball.