Аргентинский «Дефенса и Хустисия» выиграл Суперкубок Южной Америки

Аргентинский клубв серии послематчевых пенальти обыграл бразильскийи стал обладателем Суперкубка Южной Америки.

В основное время матч закончился со счетом 2:1. В составе аргентинского клуба голы на свой счет записали Брайан Ромеро и Марсело Бенитес, у «Палмейраса» единственный мяч забил Рафаэль Вейга.

Поскольку в первом матче финала победу с аналогичным результатом одержал бразильский коллектив, была назначена серия послематчевых пенальти, в которой точнее оказались аргентинцы — 4:3.

Рекопа Южной Америки — аналог европейского Суперкубка УЕФА. В двухматчевом противостоянии встречаются победители Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка, которыми в прошлом году стали «Палмейрас» и «Дефенса и Хустисия» соответственно.