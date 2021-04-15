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    Аргентинский «Дефенса и Хустисия» выиграл Суперкубок Южной Америки

    Футбол Латинская Америка
    Аргентинский клуб «Дефенса и Хустисия» в серии послематчевых пенальти обыграл бразильский «Палмейрас» и стал обладателем Суперкубка Южной Америки.

    «Дефенса и Хустисия»
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    «Дефенса и Хустисия»

    В основное время матч закончился со счетом 2:1. В составе аргентинского клуба голы на свой счет записали Брайан Ромеро и Марсело Бенитес, у «Палмейраса» единственный мяч забил Рафаэль Вейга.

    Поскольку в первом матче финала победу с аналогичным результатом одержал бразильский коллектив, была назначена серия послематчевых пенальти, в которой точнее оказались аргентинцы — 4:3.

    Рекопа Южной Америки — аналог европейского Суперкубка УЕФА. В двухматчевом противостоянии встречаются победители Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка, которыми в прошлом году стали «Палмейрас» и «Дефенса и Хустисия» соответственно.

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