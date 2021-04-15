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    Шалимов принес извинения за слова о возрасте Умярова

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    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов принес извинения за свои слова о возрасте полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    Шалимов ранее заявил, что Умярову не 20 лет, а 25.

    «Я просто ошибся. В голове почему-то засело, что он из сборной 96-го Хомухи. Видимо, перепутал с Аязом Гулиевым. Но я потом извинился, сказал, что перепутал. Конечно, Умяров 2000-го года рождения, ездил на молодежный Евро, но почти не играл там, вот и вышло из головы. Я очень много футбола смотрю, столько игроков в голове, могу ошибиться.

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    • А что "Спартак" сказал? Пытаюсь таким способом привлечь внимание? Они там совсем что ли? Мне не надо такой ерундой привлекать внимание. Пусть внимательнее смотрят эфиры. Раздули с нуля какую-то фигню», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

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