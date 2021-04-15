Сенников: «Локомотиву» будет сложно бороться за чемпионство, «Зенит» не упустит титул

Бывший защитник «Локомотива»поделился ожиданиями от предстоящего матча «железнодорожников» против «Ростова» в 26-м туре чемпионата России.

«Если говорить о дисквалификации Гильерме, то, честно говоря, целиком эпизод я не видел, и тем не менее, мне кажется, что все как-то несправедливо. Сейчас активно ведется борьба с дискриминацией, с расизмом, однако наказывается пострадавший от этого игрок, но не болельщики "Спартака". Да, "Спартак" наказали матчем без зрителей, но условно — это не наказание. И, как я понимаю, уже на протяжении многих лет болельщики кричат оскорбления в адрес Гильерме. Что и говорить, конечно, это очень действует на нервы, терпению когда-то приходит конец. Тем более, когда игрок находится на поле, он очень эмоционален и может повести себя нестандартно. Это ведь не стандартная, не хладнокровная ситуация. Да, может, Гильерме надо было к этому отнестись более спокойно. Так что, мое мнение, нужно было наказывать обе стороны: если Гилерме дисквалифицировали на две игры, то и "Спартак" должен быть наказан двумя реальными матчами без болельщиков.

Конечно, Гильерме очень здорово провел матч со "Спартаком". Но надеюсь, его отсутствие сильно на игре не отразится. В целом "Локомотив" сейчас играет очень стабильно, и если будет такая же стабильность во всех линиях, все должно быть в порядке. Мотивация у "Локо" выше, чем у "Ростова". Так что "Локомотив" на своем поле должен продолжить победную серию. Но есть, конечно, один важный момент: Валерий Карпин — амбициозен, он умеет настраивать своих футболистов. В принципе, "Ростов" играет в очень хороший футбол. В любом случае будет нелегко, но по соотношению сил и мотивации "Локомотив" должен выигрывать.

Думаю, за второе место в чемпионате "Локомотив" поборется. И, конечно же, за Кубок России. Это две основные цели, и их вполне можно добиться. Думаю, у "Локомотива" очень хорошие шансы. За чемпионство бороться, мне кажется, уже будет сложно. Потому что у "Зенита" очень хороший календарь. Команда уже вряд ли упустит титул», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Ростов» пройдет 17 апреля в Москве, начало — в 16:30 мск.