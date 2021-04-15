ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Реал»Нулевая реализация. Зидан снова оказался сильнее Клоппа
  • 07:00
    • Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
  • 23:53
    • «Реал» сыграл вничью с «Ливерпулем» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
  • 23:51
    • «Манчестер Сити» вновь обыграл «Боруссию» и вышел в полуфинал ЛЧ
    Все новости спорта

    Сенников: «Локомотиву» будет сложно бороться за чемпионство, «Зенит» не упустит титул

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча «железнодорожников» против «Ростова» в 26-м туре чемпионата России.

    Гильерме
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гильерме

    «Если говорить о дисквалификации Гильерме, то, честно говоря, целиком эпизод я не видел, и тем не менее, мне кажется, что все как-то несправедливо. Сейчас активно ведется борьба с дискриминацией, с расизмом, однако наказывается пострадавший от этого игрок, но не болельщики "Спартака". Да, "Спартак" наказали матчем без зрителей, но условно — это не наказание. И, как я понимаю, уже на протяжении многих лет болельщики кричат оскорбления в адрес Гильерме. Что и говорить, конечно, это очень действует на нервы, терпению когда-то приходит конец. Тем более, когда игрок находится на поле, он очень эмоционален и может повести себя нестандартно. Это ведь не стандартная, не хладнокровная ситуация. Да, может, Гильерме надо было к этому отнестись более спокойно. Так что, мое мнение, нужно было наказывать обе стороны: если Гилерме дисквалифицировали на две игры, то и "Спартак" должен быть наказан двумя реальными матчами без болельщиков.

  • Гильерме получил двухматчевую дисквалификацию
  • Читайте по теме

    • Конечно, Гильерме очень здорово провел матч со "Спартаком". Но надеюсь, его отсутствие сильно на игре не отразится. В целом "Локомотив" сейчас играет очень стабильно, и если будет такая же стабильность во всех линиях, все должно быть в порядке. Мотивация у "Локо" выше, чем у "Ростова". Так что "Локомотив" на своем поле должен продолжить победную серию. Но есть, конечно, один важный момент: Валерий Карпин — амбициозен, он умеет настраивать своих футболистов. В принципе, "Ростов" играет в очень хороший футбол. В любом случае будет нелегко, но по соотношению сил и мотивации "Локомотив" должен выигрывать.

    Думаю, за второе место в чемпионате "Локомотив" поборется. И, конечно же, за Кубок России. Это две основные цели, и их вполне можно добиться. Думаю, у "Локомотива" очень хорошие шансы. За чемпионство бороться, мне кажется, уже будет сложно. Потому что у "Зенита" очень хороший календарь. Команда уже вряд ли упустит титул», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

    Матч «Локомотив» — «Ростов» пройдет 17 апреля в Москве, начало — в 16:30 мск.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аякс» пойдет отыгрываться
  • «Рома» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Чего ожидать от финала Восточной конференции?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Субмарина» затопит хорватов
  • «Вильярреал» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рома — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вильярреал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Славия Прага — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Рома — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фаренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры