«ПСЖ» в ближайшее время сделает громкое заявление о будущем Неймара

Стороны договорились обо всех деталях контракта еще несколько недель назад.
Ожидается, что Неймар продлит соглашение в ближайшие дни. «ПСЖ» уже запланировал по этому поводу большое объявление.
По условиям нового контракта бразильский футболист получит огромный бонус в случае победы в Лиге чемпионов.
Также отмечается, что «ПСЖ» продолжает вести переговоры с Килианом Мбаппе, но на данный момент соглашение пока не достигнуто.
Напомним, «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити».
Ранее Неймар сообщил, что у него нет желания покидать «ПСЖ».