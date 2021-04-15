«ПСЖ» в ближайшее время сделает громкое заявление о будущем Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен»согласовал с клубом новый контракт. Об этом сообщил известный агент Фабрицио Романо.

Стороны договорились обо всех деталях контракта еще несколько недель назад.

Ожидается, что Неймар продлит соглашение в ближайшие дни. «ПСЖ» уже запланировал по этому поводу большое объявление.

По условиям нового контракта бразильский футболист получит огромный бонус в случае победы в Лиге чемпионов.

Также отмечается, что «ПСЖ» продолжает вести переговоры с Килианом Мбаппе, но на данный момент соглашение пока не достигнуто.

Напомним, «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити».

Ранее Неймар сообщил, что у него нет желания покидать «ПСЖ».