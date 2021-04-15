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    Начо: Возможно, в атаке мы были не так хороши, как хотелось бы

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    Защитник «Реала» Начо прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов после гостевой ничьей с «Ливерпулем» (0:0) в ответном матче.

    Начо
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    Начо

    «В начале матча "Ливерпуль" напирал и заставлял нас отходить назад. Соперник создавал моменты, но мы отлично играли в обороне.

    Возможно, в атаке мы были не так хороши, как хотелось бы, но такой подход к игре абсолютно естественен, если имеешь задел 3:1 после первого матча.

    Люди говорили, что мы не являемся фаворитами в противостоянии с "Ливерпулем", но теперь мы прошли очередного сильного соперника и шагнули в полуфинал. Мы уверены в себе и хотим дойти до финала.

    Стараюсь делать свою работу на максимум. И этот сезон — лучший в моей карьере», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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