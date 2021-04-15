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    Марез: Я свою долю пенальти промазал, но я много работаю над 11-метровыми

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов после победы над дортмундской «Боруссией» (2:1) в ответном матче.

    Рияд Марез
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    Рияд Марез

    «Начали мы неважно, но потом хорошо контролировали игру и заслуживали победы с более крупным счетом. Когда бьешь пенальти, всегда есть давление. В четвертьфинале Лиги чемпионов оно еще больше.

    Когда ты приобретаешь опыт, видишь, какие ошибки допустил в предыдущих пенальти. Ты растешь. Я свою долю пенальти промазал, но я много работаю над 11-метровыми.

    Сильно ударил в угол, и вратарь не достал. Очень важный для нас гол. Кто-то должен был исполнить [этот пенальти], сегодня это был я.

    Встреча с "ПСЖ" в полуфинале — это особенное для меня событие. Я же родился и вырос в Париже. Рад, что мы сыграем с ними», — сказал игрок пресс-службе УЕФА.

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