Клопп: «Ливерпуль» проиграл противостояние еще в Мадриде

Главный тренервысказался о ничейном результате встречи с(0:0) в рамках ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов.

«Всегда нужны ключевые моменты. Мы не сегодня проиграли противостояние, а в Мадриде. Мы доставили "Реалу" неудобства. Мы были хороши, агрессивны, имели шансы.

Все эти "если бы" мне не интересны. Мы не забили, а потом опыт "Реала" сыграл решающую роль. Ну и в завершении мы были собой образца этого сезона. Мы знаем, как часто Мо Салах забивает в таких эпизодах с закрытыми глазами. Не сегодня. Сегодня все было абсолютно нормально, но мы вылетаем.

Мы любим этот турнир, но и по другим причинам очень важно, чтобы мы вернулись в него на следующий сезон. Теперь мы можем сконцентрироваться на Премьер-лиге, и мы это сделаем. Мы должны отработать свой хлеб в матче против Лидса», — цитирует Клоппа BBC.

Мадридский клуб в полуфинале Лиги чемпионов сыграет против «Челси».