Кирьяков: Вряд ли «Краснодар» осложнит «Зениту» путь к чемпионству

Бывший нападающий сборной Россииподелился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

«Вряд ли "Краснодар" осложнит "Зениту" путь к чемпионству. Мы видели, что даже в матче с тульским "Арсеналом" "Краснодар" был в безобразном состоянии. В недалеком прошлом он был одной из топ-команд нашего чемпионата.

Но, как показывает жизнь, порой очень легко всё развалить. Тяжело собраться, когда ничего не получается. "Краснодар", наверное, ждет окончания сезона, чтобы перезагрузиться и постараться стать тем "Краснодаром", который еще недавно радовал всех своей игрой», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

Поединок «Краснодар» — «Зенит» состоится 17 апреля, начало — в 19:00 по мск.