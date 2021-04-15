Экс-арбитр РПЛ: Поставил «Зениту» пенальти на 85-й. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать. Сын звонил всю ночь

Бывший арбитр РПЛрассказал, как реагирует на критику в свой адрес.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что пока Егоров не уволится или не застрелится, чемпионат России не окрепнет.

«В другом интервью, про Станислава Черчесова, он высказался иначе: "Считаю, что руководитель — неважно, клуба или сборной — не вправе оскорблять человека, который не может ему ответить".

В моем понимании первое высказывание — недопустимая вещь. У меня есть семья, мать. Представляете, каково ей слышать такое? Даже не стану отзеркаливать ситуацию, пусть сказанное останется на его совести. Желаю здоровья и всего доброго.

Просто есть то, что человек не имеет право говорить ни в каком состоянии. Гинер и покойного Валентина Козьмича нехорошо затрагивал, критикуя сына, но Лидия Гавриловна тогда сильно ответила.

Понимаю страсти и эмоции болельщиков. Поставил, помню, "Зениту" пенальти на 85-й. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать. Сыну было лет 12-13, звонил всю ночь: "Пап, у тебя все нормально? Не вздумай с собой ничего сделать". Удар по детской психике, хотя ребенок вообще ни при чем.

Есть регламентированные наказания, в случае ошибки я должен их понести, вот и все. Православный — стреляться не собираюсь», — приводит слова Егорова «Матч ТВ».