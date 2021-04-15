Беллингем: Я поздравляю «Ман Сити», они были великолепны

Полузащитник «Боруссии»прокомментировал поражение от(1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

По сумме двух матчей (2:4) немецкий клуб покинул розыгрыш турнира.

«Я не думаю, что мы можем утешать себя своей игрой, ведь мы все равно не прошли дальше. Мы проиграли оба матча. "Манчестер Сити" был определенно лучше. Я поздравляю их, они были великолепны.

Безумно рад, что забил свой первой гол в Лиге чемпионов. В первом матче мой гол не засчитали. Так что теперь вдвойне приятно.

Я отпраздную его с моими товарищами по команде. Жалко, что моя мама, папа и братья не смогли присутствовать сегодня на трибуне.

Это незабываемый момент для меня, но для нас было важнее победить сегодня, а этого нам так и не удалось», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.