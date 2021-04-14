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    Смородская о Сухине: Давать технарь — слишком жестоко

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    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что «железнодорожники» могут получить техническое поражение в матче со «Спартаком» из-за визита начальника команды Станислава Сухины в судейскую комнату.

    Ольга Смородская
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    Ольга Смородская

    Ранее стало известно, что «Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой привлечь к ответственности «Локомотив» за действия начальника команды Станислава Сухины.

    Статьи, по которым «Спартак» предлагает привлечь Сухину к ответственности, предусматривают его пожизненное отстранение от футбола и техническое поражение клубу.

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    • «В судейскую никто не должен заходить! Это мое мнение, но давать за это технарь — слишком жестоко! Команда не виновата, что кто-то ходит по судейской. Наказание должно быть, но не лишение очков.

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    • С чем связан приход Сухины в судейскую? Понятно, с чем связан… Что тут говорить… Есть правила, которые нельзя никому нарушать как бы тебе ни хотелось», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

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