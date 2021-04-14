Павлюченко: В первые дни в России Хиддинк запомнился тем, что не понимал, как мы живем, на чем летаем и что едим

Бывший нападающий сборной Россиивспомнил, как прошли первые днина посту главного тренера национальной команды.

«В первые дни Гус запомнился тем, что не понимал, как мы живем, на чем летаем и что едим. На сбор в Сочи мы летели на старом Як-42, в который надо было заходить по лестнице через задний отсек, — я сидел в самом конце и слышал, как испуганный Гус ругался на английском: "Что это за самолет, мы вообще долетим?"

Долетели. Приехали в горы — но не в один из дорогих отелей, к которым привык Гус, а в классический пансионат, где номер — это кровать, две тумбочки и телевизор. Утром мы узнали, что Гус не справился со светильником: до середины ночи разбирался, как он включается; в итоге накрыл его одеялом и только тогда заснул.

На завтраке команде сообщили, что мы собираем вещи и переезжаем. "Как? Только же приехали". На собрании с Мутко тренер попросил, чтобы команда больше на таких самолетах не летала и в таких отелях не жила, иначе сборная потеряет свой уровень. В итоге переехали в хороший пятизвездочный отельчик и пересели на боинги и айрбасы», — рассказал Павлюченко «Чемпионату».