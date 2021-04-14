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    Наумов о «деле Сухины»: Проиграли матч, примите это. Может, арбитры водички попросили принести

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о том, что «железнодорожники» могут получить техническое поражение в матче со «Спартаком» из-за визита начальника команды Станислава Сухины в судейскую комнату.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Ранее стало известно, что «Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой привлечь к ответственности «Локомотив» за действия начальника команды Станислава Сухины.

    Статьи, по которым «Спартак» предлагает привлечь Сухину к ответственности, предусматривают его пожизненное отстранение от футбола и техническое поражение клубу.

    «Это очень неприятная вещь. Когда КДК самостоятельно решает вопросы, это понять можно, но когда вы провоцируете КДК и начинаете жаловаться… Проиграли матч, примите это. Это спорт, футбол.

    Мне очень неприятно, когда начинают говорить про то, что Сухина куда-то зашел. Команды встречают арбитров, это заложено в обязанности: встретить в аэропорту, разместить и так далее. И вот сколько влияния на судью…

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    • А тут Сухина зашел на 3-5 минут и вдруг повлиял на судейство. Тем более судья ничего не говорит. Может, арбитры водички попросили принести.

    Были моменты, когда приходили в судейскую и угрожали, и это было отражено в рапорте. А тут ничего не было отражено ни в одном документе. И что тут надо было возбуждать… Я не пойму. Это как-то неправильно, мелочно и не подобает руководителям футбольного клуба», — приводит слова Наумова «Р-Спорт».

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