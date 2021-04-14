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    Фирмино выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Реалом»

    «Ливерпуль» — «Реал»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Реала» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Роберто Фирмино
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    Роберто Фирмино

    Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 22:00 по московскому времени. В Мадриде хозяева победили со счетом 3:1.

    «Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Филлипс, Кабак, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах, Фирмино.

    «Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Менди, Вальверде, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Винисиус, Бензема.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 2.05, на успех «Реала» — 3.65, на ничью — 4.15. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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