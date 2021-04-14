«Ливерпуль» — «Реал»: счет матча 0:0

Мадридскийна выезде сыграл вничью св ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле завершилась без забитых мячей.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Ливерпуль — Реал Мадрид 0:0 Ливерпуль: Алисон Бекер, Озан Кабак (Диогу Жота, 60'), Эндрю Робертсон, Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер (Тьяго Алькантара, 60'), Роберто Фирмино (Шердан Шакири, 82'), Садио Мане (Алекс Окслейд-Чемберлен, 82'), Мохамед Салах Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Начо Фернандес, Федерико Вальверде, Ферлан Менди, Тони Кроос (Альваро Одриосола, 72'), Лука Модрич, Каземиро, Карим Бензема, Марко Асенсио (Иско, 82'), Винисиус Жуниор (Родриго, 72') Предупреждения: Эндрю Робертсон (25'), Каземиро (25'), Натаниел Филлипс (59')

Первый матч закончился победой «Реала» со счетом 3:1 и по сумме двух матчей мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

В 1/2 финала «Реал» сыграет с «Челси». Первый матч пройдет 27 апреля.