ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мэйсон МаунтБез лишних усилий. «Челси» с прагматизмом вышел в полуфинал Лиги чемпионов
  • 14:51
    • Официально: Василий Березуцкий покинул ЦСКА
  • 19:49
    • Ибрагимовича могут отстранить от футбола на срок до 3 лет
  • 16:50
    • Василий Березуцкий объявил о переходе в «Краснодар»
  • 15:47
    • Игроки просят EA разместить серверы для FUT в России
  • 13:02
    • Сборная России назвала соперников по товарищеским играм перед Евро-2020
    Все новости спорта

    Кобелев назвал обнадеживающей игру «Динамо»

    Футбол Динамо РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал результаты команды при немецком специалисте Сандро Шварце.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Сейчас преждевременно давать какие-либо оценки, потому что осталось пять туров, отрыва от первой тройки почти нет, может произойти все что угодно.

    Ту игру, которую показывает "Динамо", она обнадеживает. Ребята по силам претендовать на еврокубки. Жаль, что в кубке допустили невынужденную ошибку, хотя "Крылья" полностью переиграли "Динамо".

    Я думаю, не было недооценки соперника, просто накопилась усталость, которая привела к глупым ошибкам. Давайте дождемся окончания сезона, и уже в конце будем давать оценки», — сказал Кобелев «СЭ».

    Ближайший матч «Динамо» проведет 17 апреля в РПЛ против «Ротора».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Суперкамбэк «Ливерпуля» или еще одна победа «Реала»?
  • «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Манчестер Сити» подтвердит статус главного неудачника Лиги чемпионов?
  • «Боруссия» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Чего ожидать от финала Восточной конференции?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.81
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 20:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Боруссия — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рома — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Даллас — Коламбус
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры