Кобелев назвал обнадеживающей игру «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал результаты команды при немецком специалисте Сандро Шварце.

«Сейчас преждевременно давать какие-либо оценки, потому что осталось пять туров, отрыва от первой тройки почти нет, может произойти все что угодно.

Ту игру, которую показывает "Динамо", она обнадеживает. Ребята по силам претендовать на еврокубки. Жаль, что в кубке допустили невынужденную ошибку, хотя "Крылья" полностью переиграли "Динамо".

Я думаю, не было недооценки соперника, просто накопилась усталость, которая привела к глупым ошибкам. Давайте дождемся окончания сезона, и уже в конце будем давать оценки», — сказал Кобелев «СЭ».

Ближайший матч «Динамо» проведет 17 апреля в РПЛ против «Ротора».