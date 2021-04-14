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    Кель: В противостоянии «Боруссии» и «Ман Сити» ничего еще не решено

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    Глава отдела профессиональных игроков «Боруссии»Себастьян Кель рассказал, чего ждет от ответного матча дортмундцев с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Себастьян Кель
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    Себастьян Кель

    Встреча «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» состоится 14 апреля в Дортмунде. В первом матче английский клуб на своем поле вырвал победу у «Боруссии» на последних минутах — 2:1.

    Прогноз на матч «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»

    «Первый матч доказал, что мы способны доставить "Манчестер Сити" проблемы. Сильные стороны соперника нам хорошо известны.

    Но, полагаю, мы дали всем понять, что в этом противостоянии ничего еще не решено. Нам нравятся наши шансы перед ответной встречей. И мы готовы забивать голы», — приводит слова бывшего игрока дортмундцев пресс-служба УЕФА.

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