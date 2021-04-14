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    Флик: Сегодня «Баварии» не хватало последнего касания

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет из Лиги чемпионов после победы над ПСЖ (1:0) в ответном четвертьфинальном матче.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Мы бы прошли дальше, если бы не растеряли столько голевых моментов в первом матче, если б не пропустили тогда третий мяч.

    Я должен выразить огромную признательность своей команде, пусть даже если дальше прошел "ПСЖ". Но будет честно поздравить и соперника.

    Обычно моя команда очень умело действует в завершающей стадии атак, но сегодня не хватало последнего касания.

    Мы должны принять это поражение, пусть даже если надеялись на иной исход», — сказал тренер в интервью Sky Germany.

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