Флик: Сегодня «Баварии» не хватало последнего касания

Главный тренер «Баварии»прокомментировал вылет из Лиги чемпионов после победы над(1:0) в ответном четвертьфинальном матче.

«Мы бы прошли дальше, если бы не растеряли столько голевых моментов в первом матче, если б не пропустили тогда третий мяч.

Я должен выразить огромную признательность своей команде, пусть даже если дальше прошел "ПСЖ". Но будет честно поздравить и соперника.

Обычно моя команда очень умело действует в завершающей стадии атак, но сегодня не хватало последнего касания.

Мы должны принять это поражение, пусть даже если надеялись на иной исход», — сказал тренер в интервью Sky Germany.