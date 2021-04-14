Дилейни: У «Боруссии» неплохие шансы на выход в полуфинал

Полузащитник «Боруссии»поделился ожиданиями от ответного матча св 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» состоится 14 апреля в Дортмунде. В первом матче английский клуб на своем поле вырвал победу у «Боруссии» на последних минутах — 2:1.

Прогноз на матч «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»

«Мы подходим к этому матчу с уверенностью в собственных силах. Считаем, что у нас есть неплохие шансы на выход в полуфинал.

Последние результаты существенно подняли наш боевой дух. Очень важно продолжать в том же ключе», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.