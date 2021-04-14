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    Боруссия Д — Манчестер Сити прямая трансляция 14.04.2021, смотреть онлайн

    Боруссия Д — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Лига чемпионов Боруссия Д Манчестер Сити Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Боруссия Д» — «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ.

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    Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Боруссия Д» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Манчестер Сити»).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия Д» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» — «Манчестер Сити».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Боруссия Д» и «Манчестер Сити» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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