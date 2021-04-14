ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мэйсон МаунтБез лишних усилий. «Челси» с прагматизмом вышел в полуфинал Лиги чемпионов
  • 21:00
    • Фирмино выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Реалом»
  • 20:52
    • «Боруссия» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы
  • 19:49
    • Ибрагимовича могут отстранить от футбола на срок до 3 лет
  • 16:50
    • Василий Березуцкий объявил о переходе в «Краснодар»
  • 15:47
    • Игроки просят EA разместить серверы для FUT в России
    Все новости спорта

    «Боруссия» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы

    «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол Лига чемпионов Боруссия Д Футбол Германии Манчестер Сити Футбол Англии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»

    «Боруссия» Д: Хитц, Морей, Дауд, Холанн, Ройс, Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Беллингем, Джан, Кнауфф.

    Запасные: Бюрки, Т. Азар, Дрляча, Шульц, Брандт, Рейниер, Менье, Пищек, Тиггес, Пасслак, Рейна, Рашль.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Гюндоган, Зинченко, Родри, де Брейне, Бернарду Силва, Марез, Фоден.

    Запасные: Стеффен, Траффорд, Аке, Стерлинг, Жезус, Ляпорт, Б. Менди, Ферран Торрес, Фернандиньо, Канселу, Гарсия.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.69, на успех «Боруссии» — 5.01, на ничью — 4.48. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут. В первом матче «Ман Сити» победил со счетом 2:1.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Суперкамбэк «Ливерпуля» или еще одна победа «Реала»?
  • «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Манчестер Сити» подтвердит статус главного неудачника Лиги чемпионов?
  • «Боруссия» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Чего ожидать от финала Восточной конференции?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Боруссия — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рома — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Даллас — Коламбус
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры