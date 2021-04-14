«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: составы, прогноз, коэффициенты

Дортмундскаяи «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» Д: Хитц, Морей, Дауд, Холанн, Ройс, Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Беллингем, Джан, Кнауфф.

Запасные: Бюрки, Т. Азар, Дрляча, Шульц, Брандт, Рейниер, Менье, Пищек, Тиггес, Пасслак, Рейна, Рашль.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Гюндоган, Зинченко, Родри, де Брейне, Бернарду Силва, Марез, Фоден.

Запасные: Стеффен, Траффорд, Аке, Стерлинг, Жезус, Ляпорт, Б. Менди, Ферран Торрес, Фернандиньо, Канселу, Гарсия.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.69, на успех «Боруссии» — 5.01, на ничью — 4.48. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

Следить за ходом матча можно тут. В первом матче «Ман Сити» победил со счетом 2:1.