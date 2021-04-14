Василий Березуцкий объявил о переходе в «Краснодар»

Бывший защитник сборной России, входивший в тренерский штаб ЦСКА, подтвердил, что уходит из московского клуба в «Краснодар».

«Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни. Где каждый игрок, сотрудник и болельщик стали родными. Но, чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше.

К тому же, ко мне обратился Виктор Гончаренко с просьбой помочь ему на новом месте работы», — приводит слова Березуцкого официальный сайт «армейцев».

Напомним, 22 марта ЦСКА уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды, его место занял Ивица Олич. Позднее, 6 апреля Гончаренко возглавил «Краснодар».